USA przestały wydawać paszporty. Wyjątkiem nagłe sytuacje

562 osoby zmarły ostatniej doby w stanie Nowy Jork

"Nie pozwolę na to, by ludzie umierali"

- Nie pozwolę na to, by ludzie umierali, podczas gdy gdzieś indziej w naszym stanie jest kilkaset respiratorów - dodał.

Szczyt epidemii ma przypaść na połowę kwietnia

Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci opowiedział się w czwartek za tym, by nakaz pozostania w domach obowiązywał we wszystkich stanach. Obecnie dotyczy on około 90 procent Amerykanów. Niektóre władze stanowe, np. Teksasu czy Karoliny Południowej, nie zdecydowały się dotychczas go wydać.