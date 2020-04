Nie żyje sześciotygodniowe niemowlę. "To może być jedna z najmłodszych ofiar COVID-19"

Gubernator Connecticut Ned Lemont przekazał na Twitterze, że w związku z powikłaniami po zakażeniu koronawirusem w stanie tym zmarło sześciotygodniowe niemowlę. Jak dodał, to prawdopodobnie jedna z najmłodszych ofiar COVID-19 na świecie.

Sześciotygodniowa dziewczynka z Hartford w stanie Connecticut trafiła do szpitala w ubiegłym tygodniu. Mimo wysiłków lekarzom nie udało się jej uratować. We wtorek wieczorem test wykazał, że dziecko ma koronawirusa. Według gubernatora "to może być jedna z najmłodszych ofiar COVID-19".