Pandemia COVID-19 pokazuje, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potrzebuje strukturalnych zmian - powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Ostrzegł także, że Stany Zjednoczone mogą nie przywrócić finansowania WHO, a nawet pracować nad utworzeniem nowej, alternatywnej instytucji.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, że jego kraj przestanie wpłacać składki na WHO do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Wcześniej oceniał również, że WHO sprzyjała Chinom. Demokraci w Izbie Reprezentantów oceniają, że administracja Białego Domu stara się zrobić z WHO kozła ofiarnego, by odwrócić uwagę od własnych zaniedbań związanych z pandemią COVID-19 - zauważyła agencja Reutera.

Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo Shutterstock

Pompeo: USA mogą już nigdy nie przywrócić finansowania WHO

Sekretarz stanu Mike Pompeo w wywiadzie dla Fox News mówił, że Światowej Organizacji zdrowia potrzebne są "strukturalne zmiany", by skorygować "niedociągnięcia", które wyszły na jaw w czasie pandemii.

Pytany o to, czy uważa, że powinno dojść do zmian na stanowiskach kierowniczych organizacji, odpowiedział, że "nawet więcej". - Może się okazać, że Stany Zjednoczone nigdy nie powrócą do finansowania WHO - tłumaczył.

W innym wywiadzie Pompeo zapytany został, czy wydaje mu się, że WHO mogłoby być zastąpione inną organizacją, odpowiedział, że Waszyngton przygląda się takim rozwiązaniom. - Jeśli ta instytucja będzie działała sprawnie, Stany Zjednoczone zawsze będą jej przewodzić i w niej współuczestniczyć. Gdy jednak nie przynosi oczekiwanych rezultatów, będziemy pracować wspólnie z partnerami na świecie, by zbudować strukturę, rządowy model, który będzie spełniał swoje cele – mówił Pompeo.

USA walczą z pandemią COVID-19 PAP/EPA/Alba Vigaray

Sekretarz ONZ: WHO musi być finansowane. To kluczowe dla walki z COVID-19

Dotychczas Stany Zjednoczone wpłacały do kasy WHO zdecydowanie najwięcej pieniędzy spośród wszystkich krajów świata. Według strony internetowej Światowego Forum Ekonomicznego w 2019 roku przekazały WHO ponad 400 milionów dolarów, co odpowiadało za ok. 15 proc. jej rocznego budżetu.

Drugim największym płatnikiem była Fundacja Billa i Melindy Gatesów, której wpłaty pokryły 9,8 proc. budżetu WHO w 2019 roku – napisano na stronie Forum. Dodano, że w obliczu pandemii inne kraje również zwiększają finansowanie WHO, w tym na przykład Wielka Brytania zapowiedziała przekazanie jej 65 mln funtów (80 mln USD).

Decyzję Trumpa o wstrzymaniu finansowania WHO skrytykował m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. "W moim przekonaniu Światowa Organizacja Zdrowia musi być wspierana, gdyż jest to absolutnie kluczowe dla światowych wysiłków na rzecz zwycięstwa w wojnie przeciwko COVID-19" - ocenił Guterres, cytowany w komunikacie ONZ.

W okresie lawinowego wzrostu zakażeń w Chinach WHO sprzeciwiała się ograniczaniu połączeń pasażerskich i kontaktów handlowych z tym krajem. Obecnie, gdy sytuacja w Europie czy USA jest znacznie poważniejsza niż w ChRL, Pekin wstrzymał możliwość wjazdu na terytorium kraju dla prawie wszystkich cudzoziemców.

Autor:ft/kab