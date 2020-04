"Kasyna opustoszały, jednak władze Las Vegas dla bezdomnych wybrały miejsce bez ścian i dachu"

Początkowo dla bezdomnych przygotowano maty do spania, jednak po pierwszej nocy, z soboty na niedzielę, zrezygnowano z nich. - Stwierdziliśmy, że bardzo trudno jest je dezynfekować i czyścić - powiedział CNN David Riggleman, dyrektor ds. komunikacji władz Las Vegas. - Poprosiliśmy o maty do spania, które można łatwo zdezynfekować, ale ich już nie było - tłumaczył.

Hotele opustoszały, bezdomnych ulokowano na parkingu

W niedzielę do prowizorycznego schroniska zgłosiło się już 117 osób. Po usunięciu mat na betonie wymalowano białe linie, mające oddzielać miejsca do spania dla bezdomnych o około dwa metry - dystans, który według zaleceń trzeba zachować, by zminimalizować szanse zakażenia.

"To sprawa życia i śmierci"

- Najbliższe dwa tygodnie będą pełne bólu - ocenił we wtorek na konferencji prasowej w Białym Domu prezydent USA Donald Trump. Zaapelował do Amerykanów o przestrzeganie rządowych wytycznych, które będą obowiązywać minimum do końca kwietnia. - To sprawa życia i śmierci - stwierdził.