Korea Południowa drugim największym ogniskiem koronawirusa, Amerykanie myślą o ograniczeniu ćwiczeń

Korea Południowa poinformowała o 60 nowych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 893. Osiem osób do tej pory zmarło. Podczas wizyty ministra obrony Korei Południowej Dzing Kiong Du w Pentagonie amerykański sekretarz obrony Mark Esper przekazał, że koronawirus może zmusić Koreę i USA do ograniczenia wspólnych ćwiczeń wojskowych.