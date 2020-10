W Czechach, na Słowacji i Ukrainie najwięcej zakażeń od początku epidemii. W Niemczech od kwietnia

W czwartek w Czechach, na Słowacji i Ukrainie odnotowano najwyższe dobowe wzrosty zakażeń od początku pandemii. 5397 potwierdziły ukraińskie władze, niewiele mniej - 5335 - stwierdzono w Czechach. Z kolei w Niemczech liczba przypadków pierwszy raz od kwietnia przekroczyła 4 tysiące. W Rosji trzeci dzień z rzędu zanotowano ponad 11 tysięcy zakażeń.

Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 36 milionów ludzi na całym świecie. 27,4 miliony uważa się za wyzdrowiałe. Zmarło ponad milion chorych. W Polsce w czwartek odnotowano najwyższy od początku pandemii dobowy przyrost zachorowań. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4280 nowych przypadkach zakażeń oraz o 76 kolejnych ofiarach COVID-19.

Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna u sąsiadów Polski?

Koronawirus w Rosji PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

Rosja (146 milionów mieszkańców)

W Rosji trzeci dzień z rzędu zanotowano ponad 11 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Było ich 11 493. W ciągu minionej doby zmarło 191 osób - podał w czwartek sztab ds. walki z pandemią. Ogólna liczba zakażeń wynosi 1 260 112, liczba zgonów - 22 056. Liczba ozdrowieńców przekroczyła w czwartek 1 mln i sięgnęła 1 002 329.

Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa przyznała w środę, że sytuacja epidemiczna w kraju "komplikuje się". Według podanych przez nią liczb w 60 regionach Federacji Rosyjskiej - na ponad 80 - liczba zakażeń rośnie. W około 20 regionach sytuacja jest stabilna. Chociaż główną grupę chorych stanowią osoby w wieku od 30-49 lat, to przybywa zakażeń wśród osób w wieku powyżej 60 lat.

Dobowy przyrost infekcji jest teraz w Rosji podobny, jak w czasie największego nasilenia epidemii wiosną tego roku. Jednak teraz nie mówi się o obowiązkowej samoizolacji podobnej do tej sprzed kilku miesięcy. Dziennik "Izwiestija" podał w czwartek, powołując się na parlamentarzystę Borisa Mendelewicza, że władze zmieniły kryteria oceny sytuacji. Wcześniej brały pod uwagę liczbę zakażeń. Teraz "będą brać pod uwagę liczbę przypadków ciężkiego przebiegu choroby, liczbę wolnych łóżek szpitalnych i respiratorów i odsetek śmiertelności. Można powiedzieć, że wszystko zależy od obciążenia systemu ochrony zdrowia" - powiedział deputowany, zasiadający w komisji zdrowia Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji).

Pandemia na Ukrainie Ministerstwo Zdrowia Ukrainy

Ukraina (42 miliony mieszkańców)

Ukraińskie władze przekazały w czwartek informacje o kolejnych 5397 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku pandemii. Zmarły kolejne 93 osoby, co zwiększyło łączny bilans zgonów do 4690. W ukraińskich szpitalach w związku z COVID-19 przebywa już ponad 20 tys. chorych.

W kraju przeprowadzono tego dnia około 57 tysięcy testów, a najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie charkowskim - 576 - poinformował w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Ogółem od początku epidemii zakażenie potwierdzono na Ukrainie u 244 734 osób, zmarło 4690 chorych, a wyzdrowiało 108 233 pacjentów. W kraju jest obecnie 131 811 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

W poniedziałek Stepanow ostrzegł, że w przypadku zapełnienia miejsc w szpitalach do poziomu 60 procent resort będzie opowiadał się za zaostrzeniem ograniczeń w całym kraju. Obecnie, do 31 października, trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie.

Pandemia w Czechach PAP/ EPA/MARTIN DIVISE

Czechy (11 milionów mieszkańców)

Czesi odnotowali w czwartek 5335 nowych przypadków SARS-CoV-2, czyli najwięcej od początku pandemii. Łącznie od 1 marca, gdy w kraju wystąpił pierwszy przypadek nowego koronawirusa, zakaziło się 95 360 osób. Najwięcej zakażeń jest w rejonie miasta Uherske Hradisztie, gdzie w ciągu ostatnich 7 dni przybyło około 413 pozytywnych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Kolejne wysokie wzrosty występują w powiatach nachodzkim i libereckim.

U południowych sąsiadów zanotowano również 19 kolejnych ofiar śmiertelnych COVID-19. Od początku pandemii zmarło więc już ponad 800 osób.

Znacząco rośnie także udział osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów w ogólnej liczbie badanych. W niedzielę było to 23,74 procent, we wtorek prawie 24 procent. U większości zakażonych osób choroba ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych. We wtorek w szpitalach było 1563 osób. W stanie ciężkim jest 354 pacjentów.

Minister zdrowia Roman Prymula zapowiedział w czwartkowym wydaniu dziennika "Mlada Fronta Dnes", że nowe restrykcje związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 mają m.in. dotyczyć funkcjonowania starszych klas szkół podstawowych, kin i teatrów. Prymula powtórzył, że ograniczenia nie mają mieć związku z gospodarką.

Władze rozważają także skierowanie części pacjentów, którzy już się wyleczyli lub choroba ma u nich bardzo łagodny przebieg, a pozostają w szpitalach, do specjalnie przygotowanych hoteli. Przede wszystkim chodzi o bezdomnych pacjentów lub osoby, które przed końcem kwarantanny nie mogą wrócić do domów opieki. Specjalnie przygotowane hotele mają być także dostępne dla osób, które obawiając się kolejnych zakażeń, nie chcą spędzać kwarantanny w domach.

Koronawirus w Niemczech PAP/EPA/FILIP SINGER

Niemcy (83 miliony mieszkańców)

W czwartek w Niemczech potwierdzono 4058 przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie łączna liczba infekcji odnotowanych w tym kraju wynosi 310 144 - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).

Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.

W całym kraju zmarło kolejnych 16 osób chorujących na COVID-19, co zwiększyło łączną liczbę zgonów do 9 578.

Jak wynika ze statystyk przygotowanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, w czwartek liczba nowych przypadków po raz pierwszy od kwietnia przekroczyła 4 tysiące.

- Bądźmy wszyscy bardzo ostrożni, proszę - apelował szef słowackiego rządu Shutterstock

Słowacja (5,5 miliona mieszkańców)

Słowackie władze poinformowały w czwartek o 1037 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem - poinformował premier tego kraju Igor Matovicz. To najwyższy wzrost od początku pandemii - zwróciła uwagę agencja Reutera. Zmarły kolejne dwie osoby, co zwiększa łączny bilans ofiar do 57 osób.

- Bądźmy wszyscy bardzo ostrożni, proszę - apelował szef słowackiego rządu.

Wilno - stolica Litwy Shutterstock

Litwa (3 miliony mieszkańców)

Władze na Litwie poinformowały w czwartek o 142 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz śmierci jednej osoby.

Łącznie w kraju tym zachorowało 5625 osób, a 102 zmarły. Jak podaje litewski rząd na swojej stronie internetowej, za wyleczone z COVID-19 uznaje się 2660 osób

Autor:ft\mtom

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl