MSZ: Trzech Polaków na pokładzie wycieczkowca Diamond Princess. Planowane są powtórne badania diagnostyczne

Fąfara poinformował, że wszystkie osoby, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, opuściły pokład statku i zostały przewiezione do wyznaczonych japońskich szpitali, gdzie są pod specjalistyczną opieką.

61 zakażonych na wycieczkowcu

Wycieczkowiec Diamond Princess należący do korporacji Carnival Japan, japońskiej filii amerykańsko-brytyjskiego operatora wycieczkowców, wypłynął z Jokohamy 20 stycznia z 2666 pasażerami z ponad 50 krajów świata na pokładzie i wrócił 3 lutego.

Pierwszą osobą na statku, u której wykryto koronawirusa, jest 80-letni obywatel Chin. Został on 25 stycznia wysadzony na ląd w Hongkongu i przekazany służbom medycznym. W Hongkongu armator postanowił skierować statek do portu w Jokohamie i zorganizował badania lekarskie pasażerów oraz załogi.

W poniedziałek wieczorem, po powrocie do portu, dziesięć osób, u których wykryto koronawirusa, przetransportowano z wycieczkowca do szpitali w Jokohamie. W środę z taką samą diagnozą przewieziono do szpitali kolejne dziesięć osób.