Koronawirus wśród uchodźców. "Przypuszczam, że tak naprawdę medyczne służby Grecji nie zajmą się nimi"

Niepokój budzi obóz na wyspie Lesbos

Najwięcej niepokoju budzi jednak obóz Moria na greckiej wyspie Lesbos. Przebywa w nim 20 tysięcy osób, czyli siedem razy więcej niż powinno. Gdyby tam doszło do pandemii COVID-19, byłaby ona nie do zatrzymania.

Pytana, skąd pewność, że w obozie nie ma koronawirusa, odpowiada: "jeśli ktoś miałby bardzo ostre objawy typowe dla koronawirusa, takie jak duszności, kaszel i wysoką temperaturę, to zostałby przetransportowany karetką do szpitala i wykonano by mu test". Dodaje jednak, że "osoba bez żadnych ciężkich objawów nie trafi do szpitala, a więc nie wykona się jej testu".