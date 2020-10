"Do zakażeń dochodzi podczas imprez, spotkań po pracy". W Szwecji rośnie liczba przypadków koronawirusa

W Szwecji odnotowano w czwartek 3254 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To drugi dzień z rzędu z największą dobową liczbą zakażeń od początku epidemii w tym kraju. W środę potwierdzono 2128 infekcji. Dotychczasowy bilans potwierdzonych infekcji w Szwecji to ponad 121 tysięcy. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 w Szwecji zmarło kolejnych siedem osób, łączny bilans zgonów to 5934.