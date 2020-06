Szwedzi zbadali odporność na koronawirusa w społeczeństwie. "Wynik słabszy, niż się spodziewaliśmy"

Szwedzkie nadzieje na skuteczną walkę z koronawirusem poprzez wytworzenie odporności zbiorowej przyjęły nowe uderzenie - napisała we wtorek agencja Reutera. Z badań Urzędu Zdrowia Publicznego wynika bowiem, że ponad 6 procent populacji tego kraju wytworzyło przeciwciała na COVID-19. - To jest słabszy wynik niż się spodziewaliśmy - przyznał główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell.

Początkowo decyzja ta, dyktowana między innymi względami gospodarczymi, spotkała się z uznaniem społeczeństwa, które wyróżnia wysokie zaufanie do władzy publicznej. W ostatnich tygodniach krytyka zaczęła jednak narastać, ponieważ w kraju utrzymuje się stosunkowo wysoki, jak na inne państwa nordyckie, wskaźnik nowych, dziennych przypadków zakażenia oraz umieralności, zwłaszcza wśród osób starszych.

- To jest słabszy wynik, niż się spodziewaliśmy, ale niewiele słabszy. Proszę zwrócić uwagę na tendencje, a nie na poszczególne liczby - oświadczył na konferencji prasowej Anders Tegnell.

W czwartek liczba osób zmarłych z powodu COVID-19 w Szwecji wzrosła w ciągu doby o 12 do 5053. Liczba osób zakażonych to 56 043, co oznacza wzrost o 1481 w ciągu 24 godzin.