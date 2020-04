Pompeo: spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców wsparcia ze strony USA

Zamierzamy zrobić, co w naszej mocy, by pomóc całemu światu w zapewnieniu tego wszystkiego, co konieczne, by chronić obywateli. W pełni spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców wsparcia – powiedział w środę szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo, który na telekonferencji rozmawiał z kilkoma europejskimi dziennikarzami o pandemii COVID-19.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo podczas telekonferencji odpowiedział na pytanie dziennikarza agencji o ewentualne wsparcie Polski przez Stany Zjednoczone w walce z koronawirusem.

Amerykański sekretarz stanu przyznał, że władze Stanów Zjednoczonych "robią, co mogą" w walce z pandemią i tworzą "narzędzia i system", by zadbać o swoich obywateli. Mówiąc o respiratorach i sprzęcie medycznym, ocenił, że w USA panuje na to "wielki popyt", a władze "próbują go zaspokoić".

Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo Shutterstock

- Przedstawiamy to jasno i mówił już o tym wielokrotnie wiceprezydent (Mike Pence - red.). Zamierzamy zrobić, co w naszej mocy, by pomóc całemu światu w zapewnieniu tego wszystkiego, co konieczne, by chronić obywateli. W pełni spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców wsparcia tak szybko i sprawnie, jak tylko będziemy mogli go udzielić – stwierdził.

Według Pompeo zakres ewentualnego wsparcia dla Polski wykraczać będzie poza kwestie związane ze sprzętem i technologią dotyczącą ochrony zdrowia. Dotyczyć może również działań sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Ponad 20 tysięcy przypadków w ciągu doby

Jedynie we Włoszech (17127) oraz w Hiszpanii (13798) odnotowano dotychczas więcej zgonów. W ostatnich dniach to w Stanach Zjednoczonych najszybciej przybywa ofiar śmiertelnych.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) poinformowało w środę o 395011 przypadkach zakażenia koronawirusem, co stanowi wzrost o 20 682 przypadki w porównaniu z poprzednim bilansem.

W stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby zmarło 779 osób. W samym mieście Nowy Jork liczba zmarłych z powodu Covid-19 przekroczyła już liczbę zabitych w zamachach 11 września 2001 roku (2977 osób).

pp/kab

Źródło: PAP