Opublikowano charakterystykę szczepionki AstraZeneki

Szczepionka AstraZeneki jest podawana w dwóch dawkach. Drugą dawkę pacjent powinien otrzymać w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu. Szczepionkę podaje się jako wstrzyknięcie 0,5 ml do mięśnia (najczęściej górnej części ramienia). Po podaniu szczepionki pacjent powinien być obserwowany przez około 15 minut, by monitorować, czy nie wystąpią u niego objawy reakcji alergicznej.

Szczepionka przeciw COVID-19 od AstraZeneki

Ochrona przed COVID-19

Ochrona pojawia się po około trzech tygodniach od pierwszego podania szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Osoby zaszczepione mogą nie być w pełni chronione do 15 dni po podaniu drugiej dawki. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, szczepienie COVID-19 Vaccine AstraZeneca może nie zapewnić ochrony wszystkim zaszczepionym. "Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w toczących się badaniach klinicznych" - napisano.

Szczepionka będzie dostępna w fiolkach ośmio- lub dziesięciodawkowych. Powinna być przechowywana w lodówce w temperaturze od 2 st. C do 8 st. C. Od momentu otwarcia fiolki może ona być przechowywana w lodówce nie dłużej niż 48 godzin. W tym czasie lek może być jednorazowo przechowywany i używany w temperaturze do 30 st. C przez maksymalnie 6 godzin. Po tym czasie produkt należy wyrzucić.