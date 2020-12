Zebrali się eksperci Europejskiej Agencji Leków. Mają zdecydować w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19

Eksperci Europejskiej Agencji Leków rozpoczęli wideokonferencję, podczas której mają ocenić szczepionkę przeciwko COVID-19 wyprodukowaną przez firmy Pfizer i BioNTech. Preparat ten - jeśli zostanie zatwierdzony - ma jeszcze w tym roku trafić do Polski.

Pozytywna opinia Europejskiej Agencji Leków pozwoli na przyspieszenie procesu decyzyjnego i przyznanie pozwolenia na dopuszczenie szczepionki do obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE. Początkowo wideokonferencję zaplanowano na 29 grudnia. Termin zmieniono na wcześniejszy po tym, jak Pfizer i BioNTech dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki.

Dworczyk: jeśli EMA zaakceptuje szczepionkę, dotrze ona do nas 26 grudnia

Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk powiedział w poniedziałek rano w RMF FM, że "jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę firmy Pfizer, to wszystko wskazuje, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tysięcy dawek szczepionki".