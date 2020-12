Kolejne dwa kraje zatwierdzają szczepionkę na koronawirusa

W piątek amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła awaryjne użycie szczepionki firmy Pfizer. O dopuszczeniu do użycia preparatu tej firmy poinformowały także meksykańskie władze sanitarne. To czwarty i piąty kraj na świecie, który zatwierdził szczepionkę Pfizera. Pierwsi Amerykanie mają być zaszczepieni już w ciągu najbliższych dni.