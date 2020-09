Trzeba ośmiu tysięcy jumbo jetów, by dostarczyć szczepionkę. "Największe wyzwanie w historii"

Dostarczenie szczepionki na COVID-19 do wszystkich regionów świata będzie "największym wyznaniem transportowym w historii" - uważa Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). "Nie uda się tego osiągnąć bez starannego, zaawansowanego planowania. Teraz jest na to czas" - napisano w komunikacie.

Na świecie na wstępnym poziomie rozwijanych jest obecnie około 140 szczepionek. Około 20 jest już testowanych na ludziach. Mimo że żadna z nich nie jest jeszcze gotowa, by zostać wprowadzoną do powszechnego użytku, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych już rozpoczęło współpracę z liniami lotniczymi, lotniskami, międzynarodowymi organizacjami ochrony zdrowia oraz firmami farmaceutycznymi w celu planowania przyszłych operacji powietrznych.

"Największe wyzwanie transportowe w historii"

IATA wezwała rządy na świecie, żeby rozpoczęły planowanie, które zapewni państwom pełne przygotowanie do dystrybucji szczepionki, gdy taka zostanie ostatecznie zatwierdzona i skierowana do powszechnego użytku.

"Nacjonalizm szczepionkowy przedłuży pandemię"

- Nacjonalizm szczepionkowy przedłuży pandemię – zauważył szef WHO Tedros Adhanom Tedros, który już wielokrotnie wzywał wszystkie państwa, by we własnym interesie przyjęły globalne podejście do walki z COVID-19.