Komisja Europejska spodziewa się następnej fali pandemii COVID-19. "Musimy być gotowi na kolejny trudny sezon"

Komisja Europejska chce, żeby kraje członkowskie rozpoczęły kolejne szczepienia przed spodziewaną kolejną fali pandemii COVID-19 tej jesieni i zimy. - Podjęcie działań teraz ograniczy presję na systemy opieki zdrowotnej - oświadczył Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. - Musimy być gotowi na kolejny trudny sezon - powiedziała Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Komisarz do spraw zdrowia: musimy być gotowi na kolejny trudny sezon

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, uważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą posiadać solidne strategie szczepień, aby przygotować się do jesieni i zimy, w tym do wprowadzenia nowo zatwierdzonych szczepionek przypominających.