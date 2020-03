We Włoszech zamykają sklepy i lokale. "Nie możemy pędzić na ślepo ku przepaści"

Włoski rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich sklepów i punktów usługowych, barów i restauracji. Otwarte będą tylko te najważniejsze - z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby oraz apteki. To odpowiedź na kryzys wywołany przez koronawirusa. Na świecie potwierdzono już ponad 126 tysiące przypadków zakażenia SARS-CoV-2 oraz ponad 4600 zgonów. Poza Chinami wirus dotarł już do 117 państw. Dyrektor generalny WHO powiedział, że chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa "można scharakteryzować jako pandemię". Jak świat walczy z nowym patogenem?