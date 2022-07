EMA: siódma fala w pandemii w wielu krajach Unii Europejskiej. WHO: rośnie liczba zakażeń na całym świecie

czytaj dalej

Sajid Javid i Jeremy Hunt - dwaj kolejni byli brytyjscy ministrowie - dołączyli w sobotę wieczorem do grona ubiegających się o stanowisko lidera Partii Konserwatywnej, a co za tym idzie premiera Wielkiej Brytanii. Liczba kandydatów wzrosła więc do ośmiu. Politycy oceniają, że procedura potrwa do końca sierpnia lub początku września. Do tego czasu szefem partii oraz premierem Wielkiej Brytanii pozostaje Boris Johnson.