"Prawdopodobnie najgorszy podwariant, z jakim mierzy się teraz świat". Kraken rozpędza się w USA

Podwariant omikrona XBB.1.5, nazywany również Krakenem, rozwija się w Stanach Zjednoczonych coraz szybciej. Według specjalisty z Uniwersytetu Minnesoty jest to "prawdopodobnie najgorszy podwariant, z jakim mierzy się teraz świat". Po drugiej stronie Pacyfiku fala infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 w Chinach o nieznanej, bo nieraportowanej przez władze w Pekinie skali, wywołuje duże obawy o powstanie nowych mutacji patogenu. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia jednak, że warianty z Chin, które w Europie już są, nie stanowią zagrożenia dla zaszczepionych osób.

Chińskie władze nagle zrezygnowały niedawno z utrzymywanej od prawie trzech lat surowej polityki "zero covid", a omikron szerzy się w kraju praktycznie bez żadnej kontroli. Większość mieszkańców Chin nie miała wcześniej styczności z koronawirusem i nie posiada naturalnej odporności po zachorowaniu.

Eksperci w kraju i za granicą wyrażali obawy, że może to doprowadzić do powstania nowych odmian wirusa i apelowali o ich pilne monitorowanie. Pekin nakazał lokalnym władzom regionów, aby badały ścieki komunalne pod kątem wirusa i jego wariantów – czytamy we wtorkowym wydaniu kontrolowanego przez władze dziennika "South China Morning Post".