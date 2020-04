Najpierw małe sklepy, potem galerie handlowe. Austriacki rząd proponuje rozluźnienie obostrzeń

Stała dezynfekcja i obowiązkowe maseczki

Hotele i szkoły poczekają

- Od 1 maja swoją działalność będą mogły wznowić wszystkie sklepy, centra handlowe i salony fryzjerskie - zapowiedział Kurz. Lokale gastronomiczne i hotele będą musiały poczekać z otwarciem przynajmniej do połowy maja - postanowił rząd. Również szkoły mają pozostać zamknięte do połowy maja, ale nie ma to mieć wpływu na egzaminy maturalne. Nałożony na wszystkich obywateli częściowy zakaz opuszczania domu ma obowiązywać do końca kwietnia, a organizacja zgromadzeń masowych będzie zabroniona przynajmniej do końca czerwca. Od Poniedziałku Wielkanocnego zostanie natomiast wprowadzony nowy obowiązek noszenia maseczek ochronnych w transporcie publicznym. Od poniedziałku 6 kwietnia nakaz noszenia maseczek obowiązuje klientów, którzy robią zakupy w supermarketach.