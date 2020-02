Rosja wstrzymuje połączenia kolejowe z Chinami. Liczba ofiar koronawirusa rośnie

Rosja wstrzymała pasażerskie połączenia kolejowe z Chinami w obawie przed koronawirusem. Nie kursują pociągi między Moskwą i Pekinem oraz pociąg z Czyty, głównego miasta Kraju Zabajkalskiego, do Pekinu. Jak podała narodowa komisja zdrowia Chin, liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 361.

W Rosji poinformowano w piątek o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem. Wykryto go u dwóch obywateli Chin przebywających w azjatyckiej części Rosji: w Kraju Zabajkalskim i w obwodzie tiumeńskim. Ich stan - jak podano - jest stabilny.

Więcej zgonów

Jak podała w poniedziałek narodowa komisja zdrowia Chin, koronawirus zabił do tej pory w tym kraju 361 osób i jedną osobę na Filipinach. To wzrost o 57 zgonów w porównaniu z danymi z dnia poprzedniego. Jak informuje Reuters odnotowano także 2829 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Bilans takich osób wzrósł do 17 205.