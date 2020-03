Rosja "nie może odgrodzić się od zagrożenia". Przeniesione głosowanie i tydzień wolny od pracy

Prezydent Rosji Władimir Putin zwrócił się w środę do obywateli, aby w najbliższym czasie pozostali w domach, wykazując się dyscypliną i odpowiedzialnością. Przekazał, że w związku z trwająca pandemią planowane na 22 kwietnia głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji, zostaje odłożone na późniejszy termin. Ogłosił także tydzień wolny od pracy.

- Nie myślcie: "mnie to nie dotknie". To może dotknąć każdego. I wtedy to, co dziś dzieje się w wielu krajach zachodnich, (...) może wkrótce wydarzyć się u nas - zwracał uwagę. Według niego, w kraju "ogółem udaje się na razie powstrzymywać szerokie i błyskawiczne rozprzestrzenianie się choroby". Putin zaznaczył, że sąsiadujące z Rosją państwa już są "poważnie dotknięte epidemią", a Rosja "nie może odgrodzić się od zagrożenia".