Dezinformacja, brak zaufania, wrogość. Rosyjscy medycy walczą nie tylko z wirusem

Obnażyła braki w wyposażeniu, została wezwana na przesłuchanie

- Stawiłam się na policji i w towarzystwie prawnika złożyłam zeznania. Ostatecznie jednak do prokuratury trafiło inne oświadczenie, świadczące na moją niekorzyść - mówiła Rewwa w wywiadzie dla CNN.

Jak tłumaczyła, śledczy mimo to postanowili przyjrzeć się dostępności środków ochrony osobistej oraz respiratorów w szpitalu, w którym jest zatrudniona. - Kontrola została przeprowadzona miesiąc po tym, jak zgłosiłam problem. Chyba możecie sobie wyobrazić, jak wielkie zakupy można było zrobić przez miesiąc od nagrania filmu - komentowała kobieta.

Dezinformacja, która niszczy zaufanie do lekarzy

CNN zwrócił uwagę, że w Rosji problem stanowią także plotki i teorie spiskowe na temat pandemii COVID-19, które na szeroką skalę dezinformują opinię publiczną. Mówi się między innymi o tym, że wirus został wymyślony przez lekarzy w celu kontrolowania społeczeństwa. Według innych doniesień, medycy ukrywają prawdziwą skalę ofiar lub przeciwnie - zawyżają statystyki, by uzyskać więcej pieniędzy od rządu.

Dezinformacja i teorie spiskowe są obecne nie tylko w internecie, ale także w rosyjskiej telewizji. Zdaniem ekspertów, przyczynia się to do znacznego spadku zaufania publicznego do pracowników sektora medycznego.