Rosjanie będą deportować chorych obcokrajowców. Wstrzymują połączenia kolejowe z Chinami

Rosja wstrzymała pasażerskie połączenia kolejowe z Chinami w obawie przed koronawirusem. Nie kursują pociągi między Moskwą i Pekinem oraz pociąg z Czyty, głównego miasta Kraju Zabajkalskiego, do Pekinu. Premier Rosji zapowiedział też deportacje obywateli innych państw zarażonych koronawirusem.

W Rosji poinformowano w piątek o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem. Wykryto go u dwóch obywateli Chin przebywających w azjatyckiej części Rosji: w Kraju Zabajkalskim i w obwodzie tiumeńskim. Ich stan - jak podano - jest stabilny.

W poniedziałek władze Rosji przyjęły plan działań mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przewiduje on, między innymi, deportowanie obywateli obcych państw, u których go wykryto. Premier Michaił Miszustin na spotkaniu z wicepremierami zaznaczył, że koronawirus został w Rosji umieszczony w wykazie chorób niebezpiecznych. - Pozwoli to na deportowanie obywateli obcych państw, jeśli taka choroba zostanie u nich wykryta, a także na wprowadzanie specjalnych środków ograniczających, w tym izolacji i kwarantanny - powiedział.