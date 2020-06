"Wniosek jest taki, że ta strategia zawiodła". Szwecja traci reputację

Europa się otwiera, ale nie na Szwecję

Święto narodowe w czasie pandemii

Szwecja jest krajem, w którym tradycyjnie panuje względnie duże zaufanie do władzy i urzędów. - Wydaje się jednak, że coś zaczyna się zmieniać - uważa Toivo Soeören z instytutu badań opinii Sifo. Według sondażu tej pracowni dla gazety "Expressen" pod koniec maja spadło zaufanie Szwedów do rządu o 11 proc. do 48 proc, a zaufanie do Urzędu Zdrowia Publicznego spadło z 78 proc. do 70 proc.