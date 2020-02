"Czerwona strefa" na północy Włoch, część gmin odcięta. Konsulat RP ostrzega Polaków

Rośnie bilans zakażeń koronawirusem we Włoszech. Stwierdzono już 132 przypadki. Kraj wprowadza "drastyczne środki" bezpieczeństwa. "Prosimy Polaków mieszkających i przebywających w Italii o stosowanie się do zaleceń włoskich służb oraz o zachowanie środków ostrożności" - apeluje polski konsulat w Mediolanie.

Liczba zachorowań we Włoszech rośnie w szybkim tempie. Włoski komisarz do spraw kryzysu sanitarnego Angelo Borrelli, poinformował w niedzielę, że we Włoszech stwierdzono dotąd 132 przypadki koronawirusa. Jak dodał, 26 chorych osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Najwięcej zachorowań zanotowano w regionie Lombardia na północy kraju. W piątek i sobotę zmarły dwie osoby. To najwyższy bilans groźnego wirusa w całej Europie.

Drugim regionem, w którym potwierdzane są kolejne przypadki, jest Wenecja Euganejska. Obszary na północy, na których wystąpił koronawirus, zostały uznane za "czerwoną strefę". Jedenaście gmin, zamieszkanych przez 50 tysięcy ludzi, zamknięto. Nie można do nich się dostać ani ich opuścić.

Rośnie liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech

Konsulat generalny RP w Mediolanie zamieścił na Twitterze następujący apel do Polaków: "W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirus w północnych Włoszech, prosimy rodaków mieszkających i przebywających w Italii o stosowanie się do zaleceń włoskich służb oraz o zachowanie środków ostrożności".

Specjalne środki bezpieczeństwa

Specjalne kroki zalecono między innymi we włoskich kościołach podczas niedzielnych mszy. Wiernych zachęca się w niektórych miastach do tego, by unikali podawania sobie rąk podczas przekazywania znaku pokoju.

Burmistrz stolicy Lombardii, Mediolanu, Giuseppe Sala powiedział, że nie wyobraża sobie tego, aby zamknąć miasto z powodu obecnego kryzysu. Nie wykluczył natomiast odwołania niektórych masowych imprez i wydarzeń. Ogłosił, że zwróci się do władz regionu o to, aby podjęły decyzję o zamknięciu szkół zarówno w Mediolanie, jak i w okolicznych gminach. Wcześniej zapadła decyzja o zamknięciu uniwersytetów w Wenecji Euganejskiej. Władze nie podjęły żadnych nowych decyzji, dotyczących turystów przybywających do Włoch. W mocy pozostają wcześniej wprowadzone kroki prewencyjne, polegające na mierzeniu temperatury pasażerom na lotniskach i w portach.

Rośnie bilans koronawirusa we Włoszech

Karnawał zagrożony. "Musimy podjąć drastyczne kroki"

Niektóre "drastyczne kroki" w związku z szerzeniem się koronawirusa mogą dotknąć także trwającego karnawału w Wenecji - taką ewentualność przedstawił szef władz włoskiego regionu Wenecja Euganejska Luca Zaia. W regionie tym stwierdzono 25 przypadków, w tym dwa w Wenecji.

- Musimy podjąć drastyczne kroki, pracujemy od wczoraj nad rozporządzeniem w związku z obecnością koronawirusa - oświadczył w niedzielę Zaia. Zapowiedział rychłe przedstawienie planu władz regionalnych.

Karnawał w Wenecji trwa od dwóch tygodni. Media odnotowały, że na placu Świętego Marka podczas niedzielnych ceremonii zgromadziło się 20 tysięcy osób, czyli mniej niż zwykle. Nie wprowadzono żadnych zmian do programu imprez.

"Patrole i punkty kontrolne, by zapewnić przestrzeganie zasad"

W sobotę włoski rząd wydał specjalny dekret, w którym zabroniono między innymi wstępu do gmin-ognisk zachorowań w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska oraz ich opuszczania. - Oczywiście rozmieścimy patrole i punkty kontrolne, by zapewnić przestrzeganie zasad. Już upoważniliśmy do tego siły porządkowe, a jeśli okaże się to konieczne, wyślemy także wojsko - oświadczył premier Giuseppe Conte. Następnie dodał: - Bardzo liczymy na współpracę ze strony obywateli.

Conte podkreślił zarazem, że podjęte zostaną wszystkie niezbędne kroki, aby w pełni realizowane było rozporządzenie dotyczące obecnego kryzysu. Wykluczył jednak możliwość zamknięcia granic kraju w ramach prewencji. Odnosząc się do apeli niektórych polityków w tej sprawie, szef włoskiego rządu zapytał: - Czy chcemy zrobić z Włoch lazaret? Ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło, że policjanci, którzy są bezpośrednio wystawieni na ryzyko zarażenia, otrzymają ochronne maseczki i rękawiczki.

We Włoszech rośnie liczba zakażonych

