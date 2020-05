Darmowe strzyżenie dla medyków, Bollywood w tarapatach. O czym donoszą zagraniczne media?

Pandemia COVID-19 doprowadziła do kryzysu w wielu dziedzinach amerykańskiej gospodarki. Amerykańskie media zwracają uwagę na negatywne skutki koronawirusa dla branży lotniczej, restauracyjnej, ale także dla służby zdrowia. Z powodu epidemii cierpi także indyjskie Bollywood. Przegląd zagranicznej prasy przygotował Jacek Stawiski, redaktor naczelny TVN24 BiS.

W Korei Północnej wzrosły ceny żywności, a ludzie w panice kupują towary, ponieważ Chiny zamknęły granice z tym państwem w obawie przed drugą falą epidemii COVID-19. Jak podaje amerykańska telewizja PBS, zdaniem władz Korei Południowej to właśnie zagrożenie koronawirusem spowodowało, że północnokoreański satrapa Kim Dzong Un nie pokazuje się publicznie.

Kryzys w amerykańskiej służbie zdrowia

Amerykańskie media kolejny dzień analizują skutki gospodarcze i społeczne pandemii. Program PBS Newshour cytuje obrady senackiej komisji ds. handlu, która przekazała dane o zapaści rynku lotniczego w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że ruch pasażerski amerykańskich linii lotniczych spadł w niektórych dniach o rekordowy wskaźnik 95 procent. Połowa floty lotniczej w Stanach jest uziemiona, to oznacza, że 3 tys. maszyn codziennie nie wznosi się w powietrze.

Telewizja NBC szacuje, że amerykańska ochrona zdrowia straci nawet 500 miliardów dolarów na pandemii. Państwowe programy ratunkowe dla gospodarki przewidują na razie zastrzyk finansowy dla szpitali i przychodni na kwotę 175 miliardów dolarów, czyli pokryje on nie niewiele ponad 30 procent przewidywanych strat.

Darmowe strzyżenie dla medyków

Telewizja NBC przedstawiła reportaż z salonu piękności w stanie Kolorado, gdzie władze pozwoliły na złagodzenie zasad funkcjonowania gospodarki i życia społecznego. Pracowniczki muszą nosić maseczki i utrzymywać szczególne środki ostrożności. W salonie przebywa nie więcej niż dziesięć osób naraz. Przed pandemią było ich kilkadziesiąt, a nawet organizowano tam przyjęcia urodzinowe czy zaręczynowe. Klienci nie czekają w kolejce w pomieszczeniu, ale w samochodach na zewnątrz i są wołani do środka, gdy przyjdzie ich kolej. Przy wejściu klientom mierzy się temperaturę, nakazuje założenie masek, a po każdej wizycie dezynfekowane są miejsca pracy.

Problemy z dostawą mięsa i kryzys restauracyjny

Dziennik "New York Times" opisuje upadek restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. W sektorze gastronomicznym pracuje prawie 10 mln ludzi. Gazeta ocenia, że upadek restauracji to nie tylko problem gospodarczy, ale społeczno-kulturalny, ponieważ restauracje często są najważniejszym elementem amerykańskich ulic w miastach, stanowią o obliczu i atrakcyjności wielu dzielnic, zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów.

Wszystkie stacje telewizyjne za oceanem opisują problem z dostawami mięsa i wędlin do supermarketów. W wielu zakładach przetwórstwa mięsnego odnotowano setki zakażeń koronawirusem, co z kolei spowodowało przerwy w produkcji i dostawach. Sytuacja na rynku mięsnym odbija się na cenach, w całych Stanach Zjednoczonych ceny tych produktów wzrosły o ok. jedną trzecią.