Zamiast dwustu osób przyszło ponad tysiąc, nie przestrzegali dystansu. Policja użyła armatek wodnych

Według portalu dziennika "De Telegraaf", na placu Malieveld zgromadziło się ponad 1000 osób. Portal NOS opisał, że demonstranci nie reagowali na wezwania policji do rozejścia się. Ta w odpowiedzi użyła użyła armatek wodnych oraz skierowała oddziały konne do rozproszenia manifestacji.

Rząd holenderski zapowiedział utrzymanie godziny policyjnej (od godziny 21 do 4.30) oraz innych obostrzeń co najmniej do końca marca. Wzbudza to niezadowolenie części społeczeństwa. Niedzielny protest odbył się tuż przed wyborami parlamentarnymi. Zaplanowano je na 17 marca, ale względu na epidemię będzie można również głosować 15 i 16 marca.