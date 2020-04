Demonstracje na granicy. Premier Brandenburgii pisze list do polskich władz

"Strona niemiecka rozumie kontrole graniczne, które wprowadziła Polska, ale musimy również pamiętać, że granica przecina wspólny region gospodarczy" - podkreślił w liście do polskich władz premier Brandenburgii i koordynator rządu w Berlinie do spraw współpracy polsko-niemieckiej Dietmar Woidke. Od piątku na kilkunastu przejściach granicznych trwają protesty pracowników transgranicznych.

"Moim zdaniem, osoby dojeżdżające do pracy powinny mieć możliwość dotarcia do swojego miejsca zatrudnienia po drugiej stronie granicy" - napisał Dietmar Woidke, który jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu RFN do spraw kontaktów z Polską, w liście do Bartosza Grodeckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji będącego też koordynatorem do spraw polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej.