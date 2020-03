Zamknięte kina i teatry, ograniczenia w podróżach. 16 milionów Włochów objętych rządowym dekretem

Ograniczenia przedstawione przez premiera Włoch obowiązywać będą do początku kwietnia. Zaostrzone kroki w walce z wirusem obowiązywać będą w Lombardii, w tym w Mediolanie oraz w 14 miastach - prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia-Romania i Marche. Premier Giuseppe Conte odczytał listę tych miast. To Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.

"Nie ma absolutnego zakazu poruszania się, ale możliwość ta będzie ograniczona"

W nocy z soboty na niedzielę premier Włoch Giuseppe Conte na konferencji prasowej w swej kancelarii w Rzymie poinformował o tym, co zawiera dekret.

Obowiązywać będą ograniczenia możliwości poruszania się wewnątrz wskazanych w dekrecie stref, jak i wyjeżdżania poza nie. - Siły policji będą uprawnione do zadawania pytań obywatelom poruszającym się po tych obszarach - mówił Conte. Jak tłumaczył, oznacza to, że będzie trzeba uzasadnić powody ewentualnej podróży.

Ponadto zaapelował też do osób, które mają gorączkę powyżej 37,5 stopnia i infekcję dróg oddechowych, aby pozostały w domu, niezależnie od tego, czy mają wirusa, czy nie, a następnie skontaktowały się z lekarzem.

Zamknięte kina i szkoły, obostrzenia w barach i restauracjach

We wszystkich wymienionych w dekrecie miejscach bary i restauracje mogą być otwarte w godzinach 6-18 i tylko jeśli zagwarantowane tam zostanie zachowanie odległości jednego metra między osobami obecnymi w środku. Karą za naruszenie tych przepisów, jak ogłosił Conte, będzie zawieszenie działalności lokalu. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest bardzo surowa, ale nie możemy pozwalać dalej na zakażenia - oświadczył premier Włoch.

- Chcemy zagwarantować naszym obywatelom bezpieczeństwo. Rozumiemy, że to wymaga poświęcenia. Czasem niewielkiego, a czasem bardzo dużego - powiedział Conte.

Media: panika na dworcu w Mediolanie

Zanim Conte ogłosił informację o konieczności wprowadzenia zaostrzonych kroków ostrożności, do mediów przedostały się plotki o tym, że Lombardia i miasta północnych Włoch staną się "strefą zamkniętą", której nie można opuścić.

W nocy z soboty na niedzielę włoska agencja prasowa ANSA podała, że na dworcu Garibaldiego w Mediolanie setki osób wsiadły do pociągu jadącego na południe kraju. Wagony zostały szczelnie wypełnione, również przez osoby nie posiadające biletu. Obsługa pociągu bezskutecznie usiłowała przekonać niektórych ludzi, by opuścili skład, tłumacząc to zagrożeniem dla bezpieczeństwa.