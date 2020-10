Portugalia wprowadza stan klęski

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju od czwartku wprowadzony zostanie stan klęski - poinformował rząd w Lizbonie. Według portugalskich władz jest to niezbędny krok, by zahamować nasilającą się epidemię COVID-19. Służby medyczne potwierdziły w ciągu minionych 24 godzin ponad 2 tysięcy infekcji, czyli najwięcej od wybuchu epidemii.

Na podstawie nowych przepisów o stanie klęski liczba osób biorących udział w spotkaniach została ograniczona do pięciu, zaś uczestników wesel i chrzcin - do 50. Od czwartku zakazane będą też masowe imprezy na terenie placówek szkolnictwa wyższego, w tym powszechnych jesienią na uczelniach otrzęsin.

Premier zapowiedział, że jeszcze w środę do parlamentu trafi rządowy projekt ustawy wprowadzającej obowiązek noszenia maseczek ochronnych na ulicach. Obecnie jest to tylko zalecane.

Koronawirus w Portugalii

Limit pielgrzymów w Fatimie wprowadzono z inicjatywy prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousy. We wrześniu zaapelował on do władz sanktuarium, aby nie dopuściły do sytuacji, kiedy na obchodzonych 12 i 13 października uroczystościach pojawi się 50 tysięcy osób. W poprzednich latach liczba pielgrzymów na tych obchodach przekraczała 200 tysięcy.