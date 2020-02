Pierwsza ofiara koronawirusa poza Chinami

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach to już 304 osoby - poinformowała w niedzielę rano czasu lokalnego komisja zdrowia chińskiej prowincji Hubei, będącej centrum rozprzestrzeniania się wirusa. Tego dnia nad ranem zmarła też pierwsza osoba poza Chinami.

Dane z niedzieli rano, podane przez chińską komisję zdrowia, wykazały wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 45 w porównaniu do soboty.

Pierwsza ofiara poza Chinami

W niedzielę nad ranem czasu polskiego zmarła też pierwsza osoba poza Chinami zakażona koronawirusem. To 44-letni mężczyzna przebywający w szpitalu w stolicy Filipin, Manili. Miał 44 lata.

Ministerstwo zdrowia Filipin poinformowało w sumie o dwóch przypadkach infekcji koronawirusem. Ofiara śmiertelna to Chińczyk, który przyleciał z Wuhan, centrum epidemii. Jego stan radykalnie się pogorszył już w szpitalu. Wystąpiło silne zapalenie płuc. Mężczyzna zmarł ostatniej nocy.

Wirus dotarł do Europy

Wirus przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do ponad 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji, Finlandii, Włoch i Hiszpanii.