Pięć państw pisze do Brukseli o tym, co może "zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia"

Premierzy rządów Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii, a także prezydent Litwy we wspólnym liście do szefa Rady Europejskiej Charles Michela zaapelowali o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w Unii Europejskiej. W czwartek rozpocznie się dwudniowy unijny szczyt poświęcony pandemii COVID-19.

Premier Mateusz Morawiecki oraz szefowie rządów Hiszpanii - Pedro Sanchez, Danii - Mette Frederiksen, Belgii - Alexander De Croo oraz prezydent Litwy Gitanas Nauseda, a więc krajów radzących sobie dobrze ze szczepieniami - przed zaplanowanym w tym tygodniu unijnym wideoszczytem, przesłali list do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela.

Informację podało na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej. "Liderzy apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przedstawiają pomysł na przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE" - napisało na Twitterze.

We wpisie zamieszczono fragment listu. "Nadzwyczajny szczyt UE w tym tygodniu odbywa się we właściwym czasie. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem. Pomimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, trudności produkcyjne nie ustają i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem się nowych mutacji koronawirusa może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia" - napisano w liście premierów i prezydenta.

"Nie możemy sobie pozwolić na przegranie tej bitwy"

Treść listu została opublikowana na stronie rządowej. Czytamy w nim, że "nasze dzisiejsze kluczowe przesłanie jest takie, że musimy pilnie zintegrować nasz łańcuch wartości i pokierować nim strategicznie, aby zwiększyć zdolności produkcyjne szczepionek w Europie".

"Musimy zapewnić odpowiednie wsparcie producentom z Europy na wypadek nieoczekiwanych problemów podczas procesu produkcji" – dodano w liście premierów i prezydenta.

"Istniejące zakłady produkcyjne będą wymagały dostosowania. Trzeba będzie zbudować nowe. Powinno to zapewnić - również w przyszłości - wszystkim naszym obywatelom w Europie dostęp do nowych szczepionek, w tym szczepionek mRNA, kiedy będziemy musieli ponownie się zaszczepić i dostosować nasze programy szczepień do mutacji, a nawet do nowych pandemii" – podkreślono.

Szefowie rządów Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii, a także prezydent Litwy wyrazili nadzieję, że "w tym tygodniu Rada Europejska wyśle jak najsilniejszy sygnał, że nie ma czasu do stracenia".

"Musimy - razem z Komisją - ściśle współpracować ze wszystkimi potencjalnymi producentami szczepionek w Europie, pobudzając partnerstwa publiczno-prywatne w całym łańcuchu wartości, aby zwiększyć wysiłki badawczo-rozwojowe, zwiększyć i dostosować możliwości dostaw"– napisali.

"Powinniśmy być gotowi do otwartego spojrzenia na możliwe sposoby i potrzeby zapewnienia finansowania. To podejście powinno odzwierciedlać fakt, że nie możemy sobie pozwolić na przegranie tej bitwy" – podkreślono w liście.

Wideoszczyt Unii Europejskiej rozpocznie się w czwartek i potrwa do piątku. Ma dotyczyć pandemii COVID-19.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w zeszłym tygodniu poinformowała, że do 27 krajów członkowskich zostało do tej pory dostarczonych 33 miliony dawek szczepionek wszystkich producentów. 22 miliony osób zostały zaszczepione przynajmniej jedną dawką, a siedem milionów - dwiema. KE dopuściła dotąd do użytku szczepionki trzech koncernów: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Komisja Europejska postawiła sobie za cel zaszczepienie 70 procent dorosłej populacji Unii do końca lata. Wspólnota zmaga się jednak z mniejszymi - niż pierwotnie planowano - dostawami szczepionek.

Jak napisała we wtorek agencja Reutera - AstraZeneca tylko w drugim kwartale tego roku zamierza dostarczyć do UE niespełna 90 ze 180 milionów zakontraktowanych dawek szczepionek.

Autor:akw,js/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl