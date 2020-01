Z powodu koronawirusa odwołują huczne powitanie Nowego Roku

Stanęły autobusy, metro, pociągi i promy

Wcześniej w czwartek władze miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie pod koniec 2019 roku wybuchła epidemia nowego koronawirusa, czasowo wstrzymały komunikację miejską a także transport osobowy z i do tego miasta. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali miasta, a podróżnym, by je omijali.

Coraz szerszy zasięg wirusa

WHO ma wydać decyzję

Objawy choroby obejmują gorączkę, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania zarażeniom i ich kontroli. WHO ma w czwartek podjąć decyzję, czy epidemia koronawirusa jest powodem do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na całym świecie.