Widmo kolejnej blokady na Wyspach. "Obawiam się, że będziemy musieli dokonywać trudnych wyborów"

Ponowna blokada Wielkiej Brytanii w związku z rozwojem epidemii COVID-19 jest możliwa. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by uniknąć tego za wszelką cenę - powiedział stacji BBC czołowy brytyjski naukowiec i doradca rządu Borisa Johnsona profesor Peter Horby z Uniwersytetu w Oxfordzie.

Zapytany przez dziennikarza BBC, czy w kraju zostanie wprowadzona kolejna ogólnonarodowa blokada, odparł: - Myślę, że jest to możliwe i musimy zrobić, co w naszej mocy, aby za wszelką cenę tego uniknąć.

"Obawiam się, że będziemy musieli dokonywać bardzo trudnych wyborów"

Jak przekonywał doradca brytyjskiego rządu, najważniejsza jest ochrona zdrowia i zapewnienie jej wydolności, by nie powtórzyła się sytuacja z marca, gdy na Wyspach obowiązywał pierwszy "lockdown". - Naprawdę musimy zapewnić opiekę wszystkim - tym z COVID-19 i tym bez - podkreślił. Jak dodał, by osiągnąć ten cel, trzeba ograniczyć do minimum liczbę nowych zakażeń.