Omikron zakazi 3 miliardy ludzi do lutego? Wyliczenia naukowców z USA

Rozprzestrzenianie się wariantu omikron może oznaczać najgorszą falę zakażeń SARS-CoV-2 od początku pandemii i bez szczepień przypominających jej opanowanie może się okazać niemożliwe - wynika z badań przeprowadzanych w USA. Inne mówią o tym, że omikron jest o 35 procent bardziej zakaźny od wariantu delta, a nie jak dotychczas informowano - nawet kilka razy bardziej. Do lutego omikronem mogą się zakazić trzy miliardy ludzi - wskazują prognozy Uniwersytetu Waszyngtońskiego.

- Myślę, że przed nami dłuższa droga, niż myśleliśmy - mówi Jeffrey Shaman, epidemiolog z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Wedle badania, którego wyniki cytuje medyczny portal Stat News, omikron jest o 35 procent bardziej zakaźny niż delta, co stanowi odstępstwo od poprzednich szacunków naukowych, wedle których zakaźność najnowszego wariantu COVID-19 ma być od 2 do 5 razy większa niż poprzednich.

Równocześnie jednak, według amerykańskich uczonych większość mieszkańców RPA była zakażona SARS-CoV-2 przed falą wariantu omikron, co oznacza, że jego szybkie rozprzestrzenianie się było raczej spowodowane zdolnością tego wariantu do niszczenia odporności nabytej w drodze wcześniejszego zakażenia lub szczepienia.

Scenariusze wpływu omikronu na Stany Zjednoczone

Najgorszy z nich zakłada, że omikron nie jest bardziej zakaźny niż delta, ale może częściej powodować ciężkie zachorowanie. W połączeniu z niskim wskaźnikiem przyjmowania dawek przypominających, ten najgorszy scenariusz przewiduje, że liczba przypadków osiągnęłaby szczyt na początku lutego 2022 roku, powodując 342 tys. zgonów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, co stanowi 20-procentowy wzrost w porównaniu do stanu epidemii COVID-19 w 2021 roku.

We wtorek prezydent USA Joe Biden poinformował o nowych działaniach podjętych przez Biały Dom w celu powstrzymania epidemii COVID-19. Wśród nich wymienia się dostarczenie ok. 500 mln szybkich domowych testów na obecność koronawirusa od początku stycznia oraz nakłanianie Amerykanów do zaszczepienia się. - Twój wybór może zadecydować o życiu i śmierci - zaznaczył Biden.