Chiński parlament przekłada doroczną sesję. Powodem koronawirus

Na sesję do Pekinu zjeżdża się tradycyjnie ponad 5000 delegatów z całych Chin, aby uchwalić prawodawstwo i ustalić kluczowe cele gospodarcze na najbliższy rok. Posiedzenie zostało przełożone po raz pierwszy od 1995 roku, gdy ustalono harmonogram marcowych sesji.

2592 ofiary śmiertelne koronawirusa w Chinach

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek o 409 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Chinach i 150 zgonach, co podnosi bilans ofiar śmiertelnych do 2592 i liczbę zarejestrowanych zakażeń do 77 150 przypadków.