Wrócił z Singapuru i zakaził brytyjską rodzinę we francuskim kurorcie

Dwa nowe przypadki koronawirusa zdiagnozowano na Majorce i w Wielkiej Brytanii. Francuskie władze poinformowały, że powiązane są one z grupą Brytyjczyków, którzy zainfekowali się we francuskim kurorcie narciarskim Contamines-Montjoie.

Zakażenie koronawirusem zdiagnozowano w sobotę u pięciu Brytyjczyków, wśród których jest dziecko. Minister zdrowia Francji Agnes Buzyn określiła te przypadki infekcji jako klaster, czyli zakażenia pochodzące od jednej osoby. Jest nią obywatel brytyjski, który wziął udział w konferencji w Singapurze, a następnie udał się na cztery dni do Contamines-Montjoie w Górnej Sabaudii na wschodzie Francji.

- Zorientowaliśmy się, że dwa nowe przypadki związane są z tym klastrem, są to dwie osoby dorosłe - jedna została zdiagnozowana w Wielkiej Brytanii, a druga na Majorce - powiedział dyrektor generalny ds. zdrowia publicznego we francuskim resorcie zdrowia dr Jerome Salomon.

Brytyjczyk, który był w Singapurze wraz z grupą brytyjskich turystów, zatrzymał się w Contamines-Montjoie u brytyjskiej rodziny, która mieszka tam na stałe. Zakażeni, którzy stanowią klaster, to właśnie ta grupa. Brytyjczyk zakaził potem kolejne osoby. Władze Hiszpanii potwierdziły, że zetknął się on z następnym obywatelem Wielkiej Brytanii, który trafił na Majorkę, gdzie wykryto u niego wirusa. Rząd brytyjski poinformował tymczasem, że infekcję stwierdzono u kolejnej osoby, która zaraziła się we Francji - również od tego samego mężczyzny.