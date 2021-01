- Niezwykle niepokoi mnie wariant południowoafrykański i dlatego podjęliśmy działania i ograniczyliśmy wszystkie loty z RPA. To jest bardzo, bardzo znaczący problem i to nawet większy niż nowy brytyjski wariant - mówił brytyjski minister zdrowia Matt Hancock w rozmowie ze stacją BBC.

Powiedział też, że konieczne są nowe restrykcje, które zatrzymają rozprzestrzenianie się nowej mutacji. Od sześciu dni liczba wykrywanych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekracza 50 tysięcy dziennie, co jest zdecydowanie najwyższą liczbą w Europie. Brytyjski rząd ocenia, że co najmniej 60 procent nowych zakażeń to nowa mutacja wirusa wykryta początkowo w południowo-wschodniej Anglii.