Szwedzi nie zostaną wykluczeni. Norwegowie mają prezydent dla wszystkich krajów nordyckich

W ciągu ostatnich dni w Norwegii trwały dyskusje wokół tego, czy kraj powinien zamknąć granice dla przybywających ze Szwecji – kraju, który w porównaniu do innych państw nordyckich odnotowuje znacznie więcej przypadków zakażeń koronawirusem i zgonów na COVID-19. Ostatecznie ustalono, że zasady otwarcia granic będą ujednolicone dla wszystkich krajów.

Według nowych zasad podróżujący w celach biznesowych z Danii, Finlandii, Islandii i Szwecji nie będą musieli się poddawać dziesięciodniowej kwarantannie. – Chodzi o to, by powoli i w sposób kontrolowany przywracać codzienną pracę. Nie każde spotkanie, negocjacje i umowę da się uzgodnić online – powiedział reporterom podczas konferencji prasowej minister przemysłu Iselin Nyboe.

Wiele krajów europejskich rozważa łagodzenie ograniczeń w czasie letnim, ale w krajach nordyckich istnieją obawy, że zezwolenie szwedzkim turystom na wjazd do innych krajów może zwiększyć ryzyko nowych infekcji . W związku z tym szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde przekonywała, że epidemia znacznie rozwinęła się w stolicy Szwecji i nie dotyczy innych regionów.

We wtorek Ann Linde podkreśliła, że kraje Unii Europejskiej nie powinny dyskryminować innych przy otwieraniu swoich granic i ostrzegła, że politycy innych krajów "powinni zwrócić uwagę na efekt długoterminowy, zanim podejmą motywowane politycznie decyzje".

Główny epidemiolog kraju dostaje groźby

Bilans zgonów z powodu COVID-19 wzrósł w Szwecji do 4266. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi w Szwecji 35 727. Jak podał we wtorek dziennik "Aftonbladet", główny epidemiolog kraju Anders Tegnell otrzymuje powtarzające się groźby śmierci za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz tradycyjnych listów. Nieznany sprawca wysłał również przez komunikator internetowy pogróżki skierowane do krewnych Tegnella. Sprawą zajęła się policja, ale nie zdołała odnaleźć sprawców.