Domagali się rezygnacji z obostrzeń. Kilka tysięcy Niemców wyszło na ulice

Liczba ofiar śmiertelnych wirusa w Niemczech jest niższa niż w krajów Europy Zachodniej, a niektóre obostrzenia zostały już złagodzone. Jednak protesty przeciwko tym środkom, co do których kanclerz Angela Merkel nalega, że są potrzebne, aby spowolnić pandemię, stały się głośniejsze. Demonstranci wyszli na ulice wielu niemieckich miast drugi weekend z rzędu.

Wyśmiewani w mediach społecznościowych jako "kowidioci", którzy ryzykują drugą falą infekcji, mogącą doprowadzić do zaostrzenia ograniczeń, protestujący zorganizowali demonstracje między innymi w Berlinie, Frankfurcie, Stuttgarcie, Kolonii i Duesseldorfie.

W Monachium organizatorzy poprosili władze, by zezwoliły na wiec do 10 tysięcy osób na Thersienwiese - dużym placu w centrum miasta, na którym zazwyczaj organizuje się słynny festiwal piwa Oktoberfest. Urzędnicy miejscy wskazali jednak na potrzebę przestrzegania zasad dystansu społecznego i zezwolili na demonstrację do jednego tysiąca osób.