Nie żyje już ponad 700 osób, zakażonych blisko 35 tysięcy

Oznacza to, że koronawirus zabił już w Chinach kontynentalnych i w Hongkongu więcej osób niż wirus SARS podczas epidemii w latach 2002-2003. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wyniosła wówczas około 650. W całych Chinach kontynentalnych wykryto 3399 nowych przypadków zakażenia koronawirusem co oznacza, że łączna liczba zakażonych wzrosła do 34 546 osób. Szczególne zaniepokojenie władz budzi fakt, iż dająca się zauważyć w ciągu dwóch ostatnich dni pewna tendencja spadkowa liczby nowych zachorowań i ofiar śmiertelnych została zahamowana i ponownie nastąpił wzrost. O 81 - do 699 - wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w prowincji Hubei - poinformowała w sobotę komisja zdrowia tej prowincji. Wykryto 2841 nowych przypadków zakażenia, co podwyższyło ich łączną liczbę w tej prowincji do 24 953. Większość nowych przypadków śmiertelnych - 67 - wykryto w stolicy prowincji, mieście Wuhan - gdzie najprawdopodobniej po raz pierwszy pojawił się koronawirus. Zabił on już w Wuhan 545 osób. Liczba nowych przypadków zakażeń w Wuhan wzrosła do 1985 w porównaniu z 1501 w czwartek. Według władz leczenie przyniosło pomyślny rezultat u 2050 osób, które wyzdrowiały.