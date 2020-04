Biuro Wywiadu Narodowego USA: koronawirus nie został stworzony przez człowieka

Jak zauważyła Agencja Reutera, oświadczenie jednego z najwyższych urzędników wywiadu USA - dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI) - zaprzecza teoriom, jakoby nowy koronawirus został opracowany przez chińskich naukowców w rządowym laboratorium broni biologicznej, z którego następnie miał się w jakiś sposób wydostać. Reuters przypomina też stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która 21 kwietnia potwierdziła, że ​​wszystkie dostępne dowody wskazują na to, że wirus nie został zmanipulowany ani stworzony w laboratorium.

Wspólnota Wywiadu (Intelligence Community, IC) to federacja 16 rządowych agencji wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych, utworzona rozkazem prezydenta Ronalda Reagana w celu koordynacji działań agencji wywiadowczych.

Doniesienia o wirusie

Chińskie zaprzeczenia

Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang odrzucił w poniedziałek sugestie prezydenta USA Donalda Trumpa, że Chiny mogły świadomie przyczynić się do pandemii koronawirusa. ChRL również jest ofiarą patogenu, a USA powinny zaprzestać tych ataków – powiedział.

Donald Trump oświadczył w sobotę, że chciałby, aby Chiny odwiedzili amerykańscy śledczy, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie epidemii koronawirusa. Dodał, że trwają w tej sprawie rozmowy z chińskimi władzami.

- Jeśli to był błąd, błąd to błąd. Ale jeśli są za to świadomie odpowiedzialni, wówczas powinny być konsekwencje - powiedział Trump, cytowany przez agencję Bloomberga. Inni przedstawiciele amerykańskiej administracji zarzucali Chinom, że nie informowały przejrzyście o przebiegu epidemii. Pytany o te wypowiedzi na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie, rzecznik chińskiego MSZ oświadczył, że Chiny podjęły "najbardziej wszechstronne, rygorystyczne i dogłębne środki” na rzecz opanowania epidemii "w duchu otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności". - Ten wirus jest wspólnym wrogiem ludzkości i może uderzyć w każdym momencie i miejscu. Tak jak inne kraje, Chiny również są ofiarą, a nie sprawcą ani współsprawcą COVID-19 - powiedział, apelując o międzynarodową współpracę.