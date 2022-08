Naukowcy o szczepionce przeciw COVID-19 podawanej do nosa: daje szybką reakcję i zapewnia ochronę

Amerykańscy naukowcy badają szczepionkę przeciwko COVID-19 opartą na bakteriofagach. Ma ona działać na różne warianty SARS-CoV-2 i być podawana do nosa, dzięki czemu będą zapewniać odporność w błonach śluzowych, z którymi w pierwszej kolejności styka się wirus. Jak podali naukowcy, szczepionka w badaniach na myszach wywołała szeroką reakcję odpornościową i zapewniła całkowitą ochronę.

Jak zaznaczają naukowcy z Catholic University of America, dostępne obecnie szczepienia mają wysoką skuteczność, ale nie powodują powstania odporności w błonach śluzowych, z którymi wirus styka się w pierwszej kolejności. Badacze ci, wraz ze współpraownikami z University of Texas, opracowali opartą na bakteriofagach szczepionkę przeciwko COVID-19, która taką reakcję wywołuje, a przy tym ma inne zalety - podaje się ją do nosa i nie zawiera adiuwantów.