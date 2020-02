Koronawirus na wycieczkowcu w Japonii. MSZ: Polacy na pokładzie

Diamond Princess, należący do korporacji Carnival Japan, przybył do portu Jokohama w pobliżu Tokio, w poniedziałek wieczorem. Badania rozpoczęto wkrótce po zacumowaniu jednostki, gdy wykryto koronawirusa u 80-letniego pasażera.

Tysiące osób utknęło na statku w Hongkongu

We wtorek statkowi odmówiono możliwości zawinięcia do portu w mieście Kaosiung na Tajwanie. Dzień wcześniej zawinął on do portu Keelung na północy wyspy.