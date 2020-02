"40 Amerykanów zostało zakażonych"

Jak podaje agencja Reutera, amerykańcy pasażerowie rozpoczęli już opuszczanie pokładu wycieczkowca. Jeszcze w niedzielę mają zostać przetransportowani samolotem do USA. Następnie część pasażerów będzie przewieziona do bazy sił powietrznych Travis w Kalifornii, a część do bazy sił powietrznych Lackland w Teksasie. Jak powiedział Fauci, osoby, u których w czasie lotu wystąpią objawy choroby, zostaną odseparowane. Po przylocie do USA wszyscy będą poddani 14-dniowej kwarantannie.