Węgry wstrzymują szczepienie. "Problemy z synchronizacją"

Szczepienie na Węgrzech

Istvan Gyoergy powiedział, że do tej pory na Węgrzech zaszczepiono prawie 863 tysiące osób pierwszą dawką, a prawie 280 tys. także drugą. Premier Viktor Orban oznajmił w piątek rano, że planuje się zaszczepienie do końca marca 2,4 mln osób.

Viktor Orban podkreślił, że Węgry czeka trudny okres w walce z epidemią i należy się spodziewać wzrostu liczby osób wymagających opieki szpitalnej. Dodał, że w ciągu ostatniej doby wykryto 6369 nowych zakażeń koronawirusem (najwięcej od 6 grudnia) i 143 chorych na COVID-19 zmarło. - W szpitalach jest 6867 osób z COVID-19. Ta liczba wzrośnie. Może się podnieść gdzieś do 15 tysięcy, a nawet do 20 tysięcy – powiedział.

Na początku tygodnia Węgry zmieniły swą strategię podawania szczepionek, wydłużając przerwę między pierwszą i drugą dawką do 35 dni w przypadku Pfizera i 12 tygodni w przypadku AstraZeneki. Jak podkreśliły władze, chodzi o to, by jak najwięcej osób było przynajmniej częściowo chronionych przed koronawirusem.