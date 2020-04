"Spróbujemy ponownie uruchomić życie na Węgrzech". Orban zapowiada znoszenie restrykcji

"Musimy utrzymać rygorystyczną ochronę osób starszych"

- Spróbujemy wspólnie ponownie uruchomić życie na Węgrzech, ale musimy to robić stopniowo i zgodnie ze ścisłym harmonogramem. Oznacza to, że musimy utrzymać rygorystyczną ochronę osób starszych i mieszkających na najbardziej dotkniętych przez zakażenia obszarach – oznajmił. Premier zaapelował przy tym do osób starszych, by wychodziły z domu tylko z zachowaniem środków ostrożności.