"Pokonaliśmy trzecią falę". Orban zapowiada luzowanie obostrzeń

Można będzie organizować imprezy na świeżym powietrzu z udziałem do 500 osób, w tym demonstracje – to jedno z obostrzeń epidemicznych, które niebawem mają być zniesione na Węgrzech. Jak zadeklarował w piątek premier Viktor Orban, władze zniosą wkrótce większość restrykcji. Stanie się to po osiągnięciu progu pięciu milionów zaszczepionych, co powinno nastąpić w najbliższych dniach. - Pokonaliśmy trzecią falę epidemii - oświadczył szef węgierskiego rządu.