Stan zagrożenia bez daty końcowej. Viktor Orban z szerokimi uprawnieniami

Nie można organizować wyborów ani referendów

W ustawie przewidziano kary do 8 lat więzienia za grupowe złamanie izolacji lub uniemożliwianie nadzoru podczas stanu zagrożenia, jeśli będzie to skutkowało czyjąś śmiercią, oraz do 5 lat za rozgłaszanie w trakcie stanu zagrożenia przed dużą grupą odbiorców "nieprawdziwych faktów", które mogą obniżyć lub udaremnić skuteczność walki z koronawirusem. Odrzucono poprawki zgłoszone przez opozycję, w tym postulat dotyczący określenia czasu obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Orbana, Csaba Doemoetoer, podkreślił podczas poniedziałkowej debaty, że w sytuacji epidemii trzeba zagwarantować możliwość szybkiego podejmowania decyzji, a określenie terminu obowiązywania stanu zagrożenia nie jest możliwe, bo "nie ma człowieka, który potrafiłby powiedzieć, na ile miesięcy walki musimy się przygotować".